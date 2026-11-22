Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Nice'e konuk olan PSG'de sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Desire Doue, "çapraz bağ yırtığı" nedeniyle ameliyat edilecek.

Kulübün açıklamasında, Nice'e karşı 3-2 kazanılan lig maçında sakatlanan Doue'nin "sağ diz ön çapraz bağında yırtık" tespit edildiği belirtildi.

Ay sonuna kadar ameliyat edileceği aktarılan Fransız futbolcu Doue'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon takımıyla 15 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 6 gol kaydetti.

PSG'de aynı sakatlığı yaşayan Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia da geçen ay ameliyat edilmişti.