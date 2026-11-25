UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile PSV kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Federico Valverde, 60'ta Jude Bellingham, 64 ile 84. dakikalarda Kylian Mbappe ve 87'de ise Vinicius Junior kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 32. dakikada Ivan Perisic'ten geldi.

ARDA GÜLER'DEN 2 ASİST

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, 70 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik performans sergiledi.

Bu sonucun ardından Real Madrid 5'te 5 yaparak 15 puana ulaştı. PSV ise 4 puanda kaldı.

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Ligin 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Arsenal'e konuk olacak. PSV ise sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Devler Ligi'nde günün diğer sonuçları:

Bodo/Glimt 1-0 LASK Linz

Galatasaray 1-0 Aston Villa

Arsenal 1-1 Dortmund

Como 1-0 AEK Atina

Feyenoord 0-1 Porto

Manchester City 2-2 Napoli

RB Leipzig 3-1 Lens

Slovan Bratislava 0-2 Real Betis