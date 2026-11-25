Real Madrid: 5 - PSV: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid sahasında PSV'yi ağırladı. Mücadelede 1-0 geriye düşen eflatun-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 5-1 galibiyetle ayrılırken; milli oyuncumuz Arda Güler 2 asistlik performans sergiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile PSV kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Federico Valverde, 60'ta Jude Bellingham, 64 ile 84. dakikalarda Kylian Mbappe ve 87'de ise Vinicius Junior kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 32. dakikada Ivan Perisic'ten geldi.
ARDA GÜLER'DEN 2 ASİST
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, 70 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik performans sergiledi.
Bu sonucun ardından Real Madrid 5'te 5 yaparak 15 puana ulaştı. PSV ise 4 puanda kaldı.
Ligin 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Arsenal'e konuk olacak. PSV ise sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Devler Ligi'nde günün diğer sonuçları:
Bodo/Glimt 1-0 LASK Linz
Galatasaray 1-0 Aston Villa
Arsenal 1-1 Dortmund
Como 1-0 AEK Atina
Feyenoord 0-1 Porto
Manchester City 2-2 Napoli
RB Leipzig 3-1 Lens
Slovan Bratislava 0-2 Real Betis