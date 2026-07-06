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        Haberler Spor Basketbol Real Madrid'de başantrenörlük görevine Pedro Martinez getirildi

        Real Madrid'de başantrenörlük görevine Pedro Martinez getirildi

        Real Madrid, başantrenörlük görevine Pedro Martinez'i getirerek kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:54 Güncelleme:
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        Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi

        Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Pedro Martinez getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada "Real Madrid ve Pedro Martinez, kendisinin 2028-2029 sezonunun sonuna kadar, yani önümüzdeki üç sezon boyunca kulübümüzün A takımının antrenörü olması konusunda anlaşmaya vardılar." denildi.

        Son olarak Valencia'yı çalıştıran Martinez, 2017 ve 2025 sezonlarında Avrupa Kupası'nda (EuroCup), 2026 sezonunda ise Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) yılın koçu seçildi.

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