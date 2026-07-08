Recep Durul: Yabancı kuralında tam serbestliğe karşıyız

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayan ve günü çift antrenmanla geçiren Kocaelispor’da kulüp başkanı Recep Durul, transferden yabancı kuralına, kura çekimi sisteminden Ulusal Lisans sürecine dair birçok konuda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"KADRONUN AÇILMASINA GÖRE YABANCI TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

Devam eden transfer süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yabancı transferinin kadroda yer açılmasına bağlı olduğunu söyledi. Durul, "Her zaman olduğu gibi transfer döneminde gidenler ve gelenler oluyor. Şu anda yoğun bir tempoda transferi çalışıyoruz. Takımımıza kattığımız oyuncular ve yanı sıra gidecek oyuncular var. Hepsi birbirinden kıymetli oyuncular. Şu an bir tane yabancı fazlamız var. Ağırlıklı olarak eksik bölgeler için çalışıyoruz. Stoper bölgesinde bir tane daha transferimiz var, kendisiyle yoğun görüşme içerisindeyiz. Umuyorum kısa sürede sonuç alırız. Tabii ki alternatifleri de var, B planına geçebiliyoruz. Bazen her şey son anda değişebiliyor. Bir de orta sahada yoğun çalışmamız var. Hocamızın talepleri doğrultusunda 8 ve 10 numara oynayabilecek deneyimli bir Türk oyuncu.. Stoperde de yabancı üzerinde duruyoruz. Gidecek ve gitmeye yakın oyuncularımız var. Onlarla da son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde onlar da neticelenecek. Kadronun açılmasına göre yabancıların transferleri yapacağız. Genç oyuncularımız artı 4, bir tane daha alacağız. Onlar da maalesef limitten eksiltiyor" cümlelerine yer verdi.

"TAM YABANCI SERBESTLİĞİNE KULÜP OLARAK KARŞIYIZ"

Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu sayısıyla ilgili federasyondan taleplerine dair kendi görüşlerini de paylaşan Durul, "Kulüpler Birliği’nde ve federasyonda bu görüşmeleri yapıyoruz. Son zamanlarda Türkiye'de 10+4 kuralının değişmesi yönünde, artması yönünde bazı kulüplerde yoğun bir baskı var. Tam yabancı serbestliği, bazılarında sayısal olarak değişmesi isteniyor. Biz Kocaelispor olarak tam serbestliğe karşıyız. Bunun 12+4 olarak, en azından iki tane daha artabilir şeklinde düşüncemizi ortaya koyduk. Çünkü tamamı yabancı olduğu zaman Türk oyuncuların oynama sıkıntısı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir de yabancılara ödenen fon var. Yani her yıl 16 milyon 800 bin lira yabancılara fon ödüyoruz. Her kulüp bunu ödüyor. Hem yabancı oynatıyoruz hem fon ödüyoruz. Dolayısıyla biz bu fonu yapacaksak bence Türk oyunculara yapmamız, onları oynatmamız, onları fonlamamız gerekiyor. Kocaelispor olarak bunu da Kulüpler Birliği'nde dile getirdik ve federasyona da ilettik. Umarım bununla ilgili de bir adım atılacaktır. Önümüzdeki günlerde yabancı kuralının değişme ihtimali olur mu, olmaz mı hep birlikte göreceğiz. Ama Türk futbolu adına ben tam serbestliğin olmasına karşıyım" şeklide konuştu.

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"TÜRKİYE'DE BUNLARI YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yabancı serbestliği tam olan Avrupa kulüplerinin örnek gösterilmesi üzerine sürdürülebilir sonuç için ekonomik ilerlemeye değindi. Durul, "Avrupa kulüplerini örnek gösteriyorlar. Avrupa kulüplerinde gösterilen örneklere bakıldığında; tabii ki en iyi 5 ülke tam serbestlik var ama onların yayın gelirlerine baktığınız zaman bizim Türkiye'deki yayın gelirlerimizin 5 katı, 10 katı, çok yüksek. Öyle olunca da istediğiniz yabancı oyuncuları alabilirsiniz. Ama Türkiye'de bunları yapmamız mümkün değil. Toplam Süper Lig geliri zaten 182 milyon Dolar. 10 yıl önce 500 milyon Dolar olan Süper Lig gelirleri, kulüp gelirleri, yayın gelirleri bugün baktığında 182 milyon Dolar. Dolayısıyla bunu yapacaksak önce bizim ekonomik altyapımızın Süper Lig'e hazır olması gerekiyor. Bunlar olmadan bizim tam serbestlik yapmamız mümkün değil. Bu kulüpler için bence sürdürülemez, finansal olarak da sürdürülemez bir durum ortaya çıkartır" diye konuştu.

"GEÇMİŞTE NEREDEYSE BÜTÜN KULÜPLERİN MALİ YAPISINI BOZDU"

Geçmişte yaşanan serbestliğin sonuçlarını da yorumlayan Başkan Recep Durul, "Geçmişte bunu zaten Türkiye'de, Türk futbolunda bunu yaşadık. Birçok kulüp zor durumda kaldı, neredeyse bütün kulüpler mali bilançosunu bozdu. Bugün baktığımızda da bazı kulüplerde şişmiş bir yabancı kadrosu var. Onları eritmek için de bir baskı var. Dolayısıyla bazı kulüplerde 15 -20 tane fazla yabancı var. Nasıl olacak bu? Dolayısıyla standart olması lazım. Hem bizim Süper Lig ekonomik yapısına yani yayın geliri yapısına uygun hem de Türk futboluna uygun olarak Avrupa'ya entegrasyonu ancak aşama aşama yapabiliriz. Önümüzdeki dönemde yayın ihalesinde inşallah 400 milyon Dolar gibi bir beklentimiz var. Çalışmaları yapılıyor. Bu olursa o zaman yabancı kuralında değişiklikler daha radikal bir şekilde yapılabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KURA SİSTEMİ BU SENE DAHA FARKLI OLACAK"

Federasyonun fikstür çekimine dair paylaştığı detaylara ve bu sezonki farklılıklar hakkında ise Durul, "Fikstür çekimi algoritmik yapılıyordu, yine öyle olacak. Bu dönem Anadolu takımları ya da takımların üst üste daha güçlü takımlarla oynamasının önüne geçilecek. Daha farklı bir kura sistemi bizi bekliyor. Kocaelispor olarak kura çekiminde 'Şu takım olsun, şunlarla oynayalım' gibi bir düşüncemiz, beklentimiz yok. Hangi takım olursa olsun. Biz kendi sahamızda, seyircimiz önünde o heyecanı, ligin ilk heyecanını yaşamak istiyoruz. İlk maçımızın kendi sahamızda olması bizim, taraftarımız, camiamız açısından heyecanı birlikte yaşamak olur. İsteriz ama olmasa da deplasmanda başlarız. Sonuç olarak her takıma saygılıyız. Her takımın kendine göre gücü var. Bizim hiçbir takımdan çekinecek bir durumumuz da yok. Biz Kocaelispor'uz. Dolayısıyla kura da nasip, kısmet. Şansımıza nasıl çıkarsa öyle olsun" değerlendirmesini yaptı.

"ULUSAL LİSANS SÜREÇLERİNİ LİG BAŞLAYANA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ. ENDİŞEMİZ YOK."

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, son olarak Ulusal Lisans alabilmek için kulüp açısından sürecin nasıl ilerlediğini anlattı. Durul, "Ulusal Lisans almak için hem vergi ve sosyal güvenlik primleri, borçsuzluk yazısı olması gerekiyor, hem de futbolculara geçmiş dönemden borç olmaması gerekiyor. Bu her kulüp için geçerli. Zaten bu sorumlulukları yerine getiremeyen kulüpler de lisans alamayacak, lige katılamayacak. Kocaelispor olarak çalışmalarımız devam ediyor. Aşama aşama, çöze çöze gidiyoruz. Bazı futbolcuların parasını ödedik, borçsuzluk yazılarını aldık. Ligler başlayana kadar lisansların alınmış olması ve borçsuzluk yazılarının da alınması için SGK'nın ve vergi dairesinde yapılandırılması gerekiyor. Bizim yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor. Ligler başlayana kadar da bu süreçleri tamamlamış olacağız. Onunla ilgili bir endişemiz yok" dedi.