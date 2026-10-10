Recep Uçar: Yaptığımız bireysel hatalar sonucunda ağır şekilde cezalandırıldık

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe’ye 3-0’lık skorla mağlup oldu.

"YAPTIĞIMIZ BİREYSEL HATALAR SONUCUNDA AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILDIK"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Milli aranın ardından evimizde iyi bir başlangıç yapmak istediğimiz bir maçtı. Bence iyi hazırlandığımız ve milli arayı verimli geçirdiğimiz bir süreç oldu. Rakibimiz güçlü, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve oyuncu kalitesi oldukça yüksek olan Fenerbahçe’ydi. Biz, iç sahada ya da deplasmanda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir takımız. Bugünkü maçı genel olarak değerlendirdiğimde, üzgün olduğum ve ortaya koyduğumuz performansın karşılığını alamadığımız bir karşılaşma olarak görüyorum. Özellikle 83. dakikadan sonraki bölümden memnun değilim. Fenerbahçe’nin bireysel kalitesi yüksek çok sayıda oyuncusu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Fenerbahçe, benim için birinci bölgede savunma yapılarak karşılanacak bir takım değil. Biz de maça baskılı başladık ve şutlarla devam ettik. Oyunu kontrol eden taraf bizdik. Rakip kaleye daha fazla gittik, hücum bölgesinde daha fazla bulunduk ve şutlarımız oldu. Ancak final paslarında istediğimiz başarıyı gösteremedik. Bunun dışında hücum bölgesine kadar gelebilmemiz ve ikili mücadelelerde ortaya koyduğumuz enerji bence oldukça iyiydi. İkinci yarıya da baskılı başladık ve risk alarak oynadık. Özellikle son gol öncesinde kaçırdığımız pozisyonlar, gerçekçi olmak gerekirse bizim adımıza şanssızlıktı. Final vuruşlarını yapamamamız en büyük sorunumuz olarak görünüyor. İç sahada bir kez daha oyun olarak kaybetmediğimiz ancak skor olarak mağlup olduğumuz bir maç yaşadık. Fenerbahçe’nin bugüne kadar oynadığı maçlara baktığımızda, onları en fazla zorlayan takımlardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Yayıncı kuruluşun yorumlarını dinliyorum. ‘Fenerbahçe’nin bu kadar kötü olduğu bir gündü’ şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak şunu sormak istiyorum: Fenerbahçe’nin en iyi oyuncuları sahada değil miydi? Genel anlamda bizim oyun planımız çalıştı. Planımız, Fenerbahçe’yi oynatmamaya yönelikti ve bence rakibimizi çok fazla oynatmadık. Yaptıkları oyuncu değişikliklerinin oyuna etki etmesiyle sonuca gittiler. Biz de aynı şekilde sonuç alabilirdik. Mazeretlere sığınmıyorum ancak yaptığımız bireysel hatalar sonucunda ağır şekilde cezalandırıldık" diye konuştu.