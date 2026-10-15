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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Roma: 3 - Real Madrid: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Roma: 3 - Real Madrid: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Roma sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        Real Madrid'den tarihi geri dönüş!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında AS Roma ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-3'lük skorla kazandı.

        Roma, 20. dakikada Marten de Roon'un şık golüyle öne geçti. Kylian Mbappe, 25. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.

        İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, 51 ve 57. dakikalarda Donyell Malen'in gollerle skoru 3-1'e getirdi.

        Real Madrid'de maça yedek başlayan Arda Güler, 59. dakikada oyuna dahil oldu. Real Madrid, 83. dakikada Carlos Espi ile farkı 1'e indirdi. Arda'nın yaptığı 2 asistte önce 85'te Endrick, ardından 90'da Antonio Rüdiger ile golleri bulan Real Madrid, maçı 4-3 kazandı.

        REAL MADRID'DEN İKİDE İKİ

        Real Madrid, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti. Roma ise 1 puanda kaldı. Roma, gelecek hafta Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Real Madrid ise Leipzig'i Bernabeu'da ağırlayacak.

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        #real madrid
        #Roma
        #şampiyonlar ligi
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