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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Özcan: Korkmayan bir oyuncuyum, taraftarımız bunu bilsin

        Salih Özcan: Korkmayan bir oyuncuyum, taraftarımız bunu bilsin

        Beşiktaş'ın 3+1 yıllık anlaşma sağladığı milli oyuncu Salih Özcan siyah beyazlı formayı terleteceğinden mutlu olduğunu belirtti. Siyah-beyazlıların Youtube kanalına konuşan Salih, "Sahada savaşıyorum. Herkes beni biliyor. Ölümüne oynuyorum. Korkmayan bir oyuncuyum. Taraftarımız da bilsin, bunu görecekler" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        "Korkmayan bir oyuncuyum"

        Beşiktaş'ın yeni transferi Salih, Beşiktaş YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

        Siyah-beyazlı kulübe geldiği için çok gururlu olduğunu dile getiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Beşiktaş camiasının parçası olmak benim için büyük bir şey. Çok mutluyum. Sahada savaşıyorum. Herkes beni biliyor. Ölümüne oynuyorum. Korkmayan bir oyuncuyum. Taraftarımız da bilsin, bunu görecekler. Arkadaşlarım önde golleri atsın, arkada ben gol yememeyi tercih ederim. Maçları kazanalım ve mutlu olalım." diye konuştu.

        "BEN KENDİ OYUNUMA ODAKLANIYORUM"

        Salih, baskıyı seven bir oyuncu olduğunu belirterek, "Baskıda daha iyi performans gösteririm. Baskı beni etkilemez. Ben oyunumu oynar yüzde yüzümü veririm. Oyunu rakibe kaptırmamak isterim. Gol, asist yapmak isterim ama önceliğim oyunun kontrolünü rakibe vermemek. Her takım, her antrenörün değişik bakış açıları var. Ben kendi oyunuma odaklanıyorum. Kendi stilimi en iyi şekilde takıma yansıtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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        Takım için mücadele edeceğini vurgulayan Salih Özcan, şunları kaydetti:

        "Başkanımız, yönetimimiz ve antrenörümüzle konuştum. Onlar bana iyi bir his verdi, mutlu oldum. Taraftarlarımız inanılmaz. Onları yakında göreceğim. Türkiye'nin futbol iklimine hazır hissediyorum. Mücadele edeceğim, savaşacağım, inşallah iyi bir sezon geçireceğim. Taraftarlarımıza bunun sözünü veriyorum."

        Ayrıca Salih, Beşiktaşlı milli futbolcu Orkun Kökçü ile bağının iyi olduğunu ve sahada bunu göstermek istediğini sözlerine ekledi.

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