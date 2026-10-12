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        Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Süper Lig'de flaş ayrılık!

        Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink dönemi sona erdi.

        Karadeniz temsilcisinde son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Alman teknik adamla yolların ayrılması kararı alındı.

        Ligde üst üste 5 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, bu sezon geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak yalnızca 4 puan toplayabildi.

        ŞUBAT AYINDA GÖREVE GELMİŞTİ

        58 yaşındaki Thorsten Fink, Şubat 2026'da Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor'un başına geçmişti.

        Daha önce Basel, Hamburg, Austria Wien, Vissel Kobe ve Genk gibi takımları çalıştıran Alman teknik adam, Samsunspor'daki görevine yaklaşık 8 ay önce başlamıştı.

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        #Samsunspor
        #süper lig
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