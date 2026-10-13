Sarıyer: 1 - Bodrum FK: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'i 4-1 mağlup etti. Vincent Aboubakar (2), Yusuf Sertkaya ile Berkay Aslan'ın golleriyle farklı kazanarak ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretini bitiren Bodrum FK, puanını 11'e çıkardı. Sarıyer ise 15 puanda kaldı.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 19:29 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Bodrum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7'de Yusuf Sertkaya, 15 ile 23. dakikalarda Vincent Aboubakar, 75'te Berkay Aslan attı. Ev sahibinin tek golünü ise 81. dakikada Doğan Can Davas kaydetti.
İstanbul temsilcisinde forma giyen Emeka Friday Eze, 90. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla beraber iki maç sonra istediği sonucu alan Bodrum FK, puanını 11'e çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti iki maça çıkan Sarıyer ise 15 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarıyer, Sivasspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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