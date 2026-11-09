Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması!

74 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştuğu söyleşide A Milli Takım için teklif almadığını açıkladı.

"MİLLİ TAKIM İÇİN BANA TEKLİF GELMEDİ, SERGEN YALÇIN'A HAYIRLI OLSUN"

"Öğrenciler de vardı spor lisesinden gelen. Ama elçiler de vardı. Soru sordular işte yanımızda bir sürü insanlar diğerleri. 'Size teklif geldi mi?' 'Hayır, gelmedi' dedim. İşte onun arkasında Sergen Yalçın'a hayırlı olsun, yani ben daha önce de söyledim. Ben yani bu genel bir ifade. Yabancı gelse de başımın üstünde yeri var ama benim genel kanaatim, benimle ilgili veya Sergen'le veya başka biriyle ilgili söylemiyorum. Yani millî takımı Türk antrenörün yönetmesini isterim. Ha bir seçim yapılıyorsa, yabancı gelirse o da bizim başımızın tacı. Yabancı antrenörler de ayıptır. Ama bugün itibarıyla Sergen Hoca ile karar verilmiştir, onun için anlatımı iyi yapmak lazım. Ben Sergen'i övmek ve eleştirmek için söylemiyorum. Sergen Hoca başarılı olmuştur; yani Beşiktaş kulübünde. Futbola bakışı olur, oyuncu yeteneği de görülür ama bazı konularda da eleştirilir. Bu futbolun doğasında var. Biz buna alışacağız, siz de alışacaksınız. Doktorlar ameliyat yapar, hayat kurtarır; adam gelip sizi dövüyor mesela. Ne yapacaksınız? Burada soğukkanlı olmak gerekiyor. Yani sabırlı olmak, anlayışlı olmak gerekiyor. Onun hatasına cevap vermemek gerekiyor, bir yerini bulacaktır. Siz kendinizi savunmayacaksınız, bizler sizi savunmamız lazım. Bakın hepimiz doktorlara güveniyoruz. Burada da aynı şekilde. Sergen Hoca'nın da eleştirilen tarafları vardı ama bugün onun önüne koymak doğru değil. Geçmişteki başarıyı da koymak doğru değil, başarısızlığı da. Artık tercih yapılmıştır. Bu Sergen Hoca olur, başka bir Türk antrenör olur veya yabancı olur. Ben Montella geldiği zaman, Kuntz geldiği zaman... Ben o zaman federasyon başkanıyla... Herkes karşıydı. Çok para verildi, niye yetki falan diye. Ya alınmış. Alınmış, başlamış bir adam üzerine mahkeme yapılmaz. "

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"SERGEN HOCA BU İŞE SOYUNMUŞTUR"

"Trabzon'da ben böyle bir şey söyleyince bir gün sonra bir gazeteye baktım: 'Sergen Hoca'yı alırken bana sormadılar.' Ne alakası var? Öyle bir haber çıktığı için ben bir daha cevap verdim. Ki genelde cevap vermem çünkü ben kendimin ne olduğunu biliyorum, ifadelerimin de ne olduğunu biliyorum ama işte ihtiyaç duyuldu. Şimdi söylüyorum yani. Sergen Hoca bu işe soyunmuştur, onun için de önemlidir. Oyuncular için önemlidir, Türkiye için de önemlidir. Türkiye bu tip dönemleri geçiriyor. Benim dün hayal ettiğim, istediğim bir proje vardı ya; Türk futbolunun gelişmesi, kalkınması için Avrupa'dan oyuncu yetiştirip almak yerine, biz bizden yetiştirip en iyisini alalım. Oradan da alalım ama biz de üretelim. Oradan beklemeyelim diye söyledim bunu."

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"ADALETİ ÖNCE KENDİNİZ SAĞLAYACAKSINIZ"

"Aynı şey burada da. Millî takım antrenörü kim olursa olsun Türkiye'de iyi oyuncu çıkarsa almamak şansı yok. Yani 26 tane oyuncu aldı. Hadi diyelim ki 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 5 olsun, hadi 6 olsun değişik aldı; çok önemli bir şey değil ki yani. Niye onu almadı? Haftaya alırsın, zaten almaması mümkün değil. Çünkü başarılı olmak zorundasınız. Bırakın öncüleri, Türkiye'de kendin başarılı olmak zorundasın. Adaleti siz kendiniz sağlayamazsınız, kimden isteyeceksiniz? Önce kendiniz sağlayacaksınız. O yüzden onu yapması mümkün... Ha bunlar çok yanlış yapıyor, yapıyorum, ben yapıyorum diye zaten duramam orada. O yüzden aşırı bir desteğe de gerek yok, kösteğe de gerek yok. Millî takım antrenörü kimse saygıdeğerdir. Başarılı olmasını siz de isteyeceksiniz, biz de isteyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin başarısı hepimizin başarısı."

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"SERGEN HOCANIN GÖREVE LAYIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Millî takım antrenörünü piramit düşünün Türk futbolunda. Tepede tek adamdır. Bir sürü kulüp antrenörü vardır, millî takım tek antrenörüdür. Birçok meslek dallarında tepedendir. Ama piramidin tabanında çok ince insanlar vardır, buradan gelmiştir buraya kadar. Bütün bu kademelerden geçip buraya gelmiştir. Örnek getirilmiş olması gerekir. Çünkü oturması, kalkması, konuşması, örnek olması... Başarısı sonradan. Bütün bunlara uygunsa ki Sergen Hoca'nın da buna layık olduğunu düşünüyorum. Umarım da kimseyi yanıltmaz, başarılı olur."

"BENİM DE BAŞIMA GELDİ"

"Türkiye'nin şu anda grupta işte iki tane maçı var. O benim de başıma geldi. Ben de o hata... Hata da benim yaptığım. İlk Uluslar Ligi çıktığı zaman aslında hazırlık maçları vardı. İlk değiştiği zaman Uluslar Ligi, biz o zaman grupta ben de yeni başladım, hiç önemsemedim yani Uluslar Ligi'ni. Sivas'a maçı aldık pandemi dönemi. Dedik hani Anadolu'ya açılalım, oynayalım diye. Pandemi geçmedi, gittik Sivas'ta bomboş sahada oynadık. Yeni oyuncular oynattım göreyim diye, maçı kaybettik."