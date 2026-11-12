Sergen Yalçın A Milli Takım kariyerine mağlubiyetle başladı
A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların başındaki ilk maçında Belçika'ya mağlup oldu.
Giriş: 12 Kasım 2026 - 22:03 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Belçika karşılaşmasıyla birlikte milli takımın başında ilk maçına çıktı.
Vincenzo Montella'nın ardından görevi devralan Yalçın, İzmir'de oynanan mücadelede ilk kez ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü olarak kulübede yer aldı.
Milli takımın başındaki ilk sınavında Belçika karşısına çıkan Sergen Yalçın, karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece tecrübeli teknik adamın milli takım kariyeri yenilgiyle başlamış oldu.
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