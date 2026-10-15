Shakhtar Donetsk: 3 - AEK Atina: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Yunan ekibi AEK Atina'yı 3-1 mağlup etti. 34'te Pedrinho (p), 80'de Alberto Brignoli (kk) ile 86. dakikada Gleiker Mendoza'nın golleriyle kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı. AEK Atina ise 3 puanda kaldı.
Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:00 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Yunan temsilcisi AEK Atina'yı ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.
Turuncu Siyahlılar'a 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 34'te Pedrinho (p), 80'de Alberto Brignoli (kk) ile 86. dakikada Gleiker Mendoza attı.
Eski milli futbolcu Arda Turan, teknik direktörlüğündeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine ulaştı.
Bu sonuçla beraber Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 4'e çıkardı. AEK Atina ise haftayı 3 puanla kapattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Inter'e konuk olacak. AEK Atina, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.
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