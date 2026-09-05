Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın VAR hakemi belli oldu. MHK'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski oldu. AVAR'da ise Murat Altan, görev yapacak.

Dev mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.