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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu!

        Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu!

        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Derbinin VAR hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

        Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın VAR hakemi belli oldu. MHK'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski oldu. AVAR'da ise Murat Altan, görev yapacak.

        Dev mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

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        #VAR hakemi
        #fenerbahçe
        #beşiktaş
        #derbi
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