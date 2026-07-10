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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği'nden Ertuğrul Doğan'la devam kararı!

        Kulüpler Birliği'nden Ertuğrul Doğan'la devam kararı!

        Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Görev süresi dolan mevcut başkan Ertuğrul Doğan, kulüplerin çağrısı ve desteği üzerine başkanlık görevine devam etme kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan'la devam!

        Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda mevcut başkan Ertuğrul Doğan yeniden başkan olarak belirlendi.

        Görev süresi dolan Doğan, kulüplerin 'devam et' baskısı üzerine başkanlık görevine devam etme kararı aldı.

        YABANCI KURALI KONUŞULMADI

        Öte yandan toplantıda yabancı kuralı değişikliğiyle ilgili bir konunun masaya yatırılmadığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de yeni sezonda 10+4 yabancı kuralının uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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