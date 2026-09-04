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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri, Dünya Kupası'nda Belçika'ya kaybetti!

        Potanın Perileri, Dünya Kupası'nda Belçika'ya kaybetti!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 20:09 Güncelleme:
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        Potanın Perileri'nden kötü başlangıç!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ilk çeyreği başa baş mücadeleye sahne oldu. Belçika, iki takımın da dış atışlardan 4'er kez isabet bulduğu ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği ilk periyodu 26-24 önde tamamladı.

        İkinci çeyrek de dengeli geçti. Periyodun ilk bölümünde Belçika, yakaladığı 6 sayılık üstünlüğü koruyamadı. Son dakikalarda rakibinin hatalarını iyi değerlendiren A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4 sayılık avantaj yakaladı. Son 26 saniyesine eşitlikle (44-44) girilen bu çeyrekte serbest atış çizgisinden bir sayı üreten Türkiye, soyunma odasına 45-44 üstün gitti.

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        Üçüncü periyodun başında iki ekip de skor üretmekte zorlandı. Oyundan düşen ay-yıldızlı ekip karşısında özellikle pota altından skor üreten Belçika, 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-45. Meesseman'ın art arda bulduğu basketlerle farkı açan Belçika, son çeyreğe 71-54 önde girdi.

        Dördüncü ve son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Belçika, karşılaşmayı 89-75 kazandı.

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        #Potanın perileri
        #Basketbol
        #Dünya Kupası
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