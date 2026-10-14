Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı!

        Samsunspor, Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı!

        Samsunspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. Hırvat teknik direktörün önümüzdeki günlerde Samsun'a gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 13:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Samsunspor, Bjelica ile anlaşmaya vardı!

        Samsunspor, Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

        Samsunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Teknik direktör Nenad Bjelica ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceği duyuruldu. Anlaşma sürecine ilişkin gelişmelerin de kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı belirtildi.

        TRABZONSPOR'U DA ÇALIŞTIRMIŞTI

        Türkiye futboluna yabancı olmayan 55 yaşındaki Nenad Bjelica, 2023 yılında Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Bordo-mavili ekibin başında 16 Süper Lig maçına çıkan Hırvat çalıştırıcı, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak maç başına 1,50 puan ortalaması yakalamıştı.

        REKLAM

        Bjelica, teknik direktörlük kariyerinde Dinamo Zagreb, Union Berlin, Osijek ve Lech Poznan gibi kulüplerde de görev yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsunspor
        #Nenad Bjelica
        #süper lig
        #Teknik Direktör
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Norveç ordusunda Çinli araç alarmı
        Norveç ordusunda Çinli araç alarmı
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Ölüm nedeni açıklandı
        Ölüm nedeni açıklandı
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        "Kalite ve güç farkı!"
        "Kalite ve güç farkı!"
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları