Samsunspor, Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı!

Samsunspor, Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Samsunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Teknik direktör Nenad Bjelica ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceği duyuruldu. Anlaşma sürecine ilişkin gelişmelerin de kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı belirtildi.

TRABZONSPOR'U DA ÇALIŞTIRMIŞTI

Türkiye futboluna yabancı olmayan 55 yaşındaki Nenad Bjelica, 2023 yılında Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Bordo-mavili ekibin başında 16 Süper Lig maçına çıkan Hırvat çalıştırıcı, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak maç başına 1,50 puan ortalaması yakalamıştı.

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Bjelica, teknik direktörlük kariyerinde Dinamo Zagreb, Union Berlin, Osijek ve Lech Poznan gibi kulüplerde de görev yaptı.