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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi'nde derbi zamanı: Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana!

        Sultanlar Ligi'nde derbi zamanı: Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana!

        Kadınlar voleyboldaki derbide Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana yarın karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Sultanlar Ligi'nde derbi zamanı!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray Daikin, yarın Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

        TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Derbi, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

        Ligde geride kalan 5 haftayı 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamlayan Galatasaray Daikin, 8 puanla 7. basamakta yer alıyor.

        Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Medicana ise oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 11 puana sahip sarı-lacivertliler, ikinci basamakta bulunuyor.

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