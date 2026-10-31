Sultanlar Ligi'nde derbi zamanı: Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana!

Dilek Gül ile HT 360 - 28 Ekim 2026

Emeklinin alım gücü nasıl artırılacak? Dilek Tür, HET 360 programında iktidarın masasındaki yeni ekonomi formüllerini değerlendiriyor. Habertürk ekranlarında Dilek Gül ile HET 360, memleketin ve dünyanın gündemini mercek altına alıyor. Bu bölümde, özellikle Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla gündeme ... Daha Fazla Göster Emeklinin alım gücü nasıl artırılacak? Dilek Tür, HET 360 programında iktidarın masasındaki yeni ekonomi formüllerini değerlendiriyor. Habertürk ekranlarında Dilek Gül ile HET 360, memleketin ve dünyanın gündemini mercek altına alıyor. Bu bölümde, özellikle Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla gündeme gelen emekli maaşları ve alım gücü konusu detaylandırılıyor. İktidar partisinin üzerinde çalıştığı seçenekler ve bu düzenlemelerin emekliler üzerindeki olası etkileri kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Programda sadece ekonomi değil, Türkiye'nin güncel konut projeleri, seçim sonuçlarının yansımaları ve Ortadoğu'daki sıcak gelişmeler de konuşuluyor. Emekli zammı beklentileri ve ekonomi yönetimine dair öne çıkan başlıklar, uzman editör Kemal Hamçoğlu'nun katkılarıyla izleyiciye aktarılıyor. Habertürk TV YouTube kanalına abone olarak güncel haber bültenlerini ve özel programları takip edebilirsiniz. Daha Az Göster