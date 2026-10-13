Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Torreira'nın kırmızı kartında neler konuşuldu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 7. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

Açıklanan kayıtlarda, Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinde Lucas Torreira'nın VAR müdahalesinin ardından kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin konuşmalar da yer aldı.

VAR'DAN İNCELEME ÖNERİSİ

VAR hakemi, Halil Umut Meler'e, "Sahada inceleme öneriyorum, bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart için." ifadeleriyle inceleme tavsiyesinde bulundu.

Meler, "Tamam, geliyorum." yanıtını vererek pozisyonu izlemek üzere monitöre gitti.

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VAR hakemi, temas noktasını göstereceğini belirterek, "Pozisyonda iki hücumcuya karşı sıfır savunmacı durumu var." dedi. Meler ise son savunmacının konumunu görmek istediğini söyledi.

Temas noktasını gördüğünü belirten Meler'e daha sonra pozisyonun geniş açısı gösterildi.

Görüntüleri değerlendiren Meler, "Çok açık." ifadesini kullandı. Barış Alper Yılmaz'ın konumuna da dikkat çeken Meler, "Barış uzakta, oldukça uzakta. Tamam, oldukça uzakta." dedi.

İncelemenin ardından kararını değiştiren Halil Umut Meler, "Tamam, kararımı değiştiriyorum. Sarı kartı iptal ediyorum ve 34 numaralı oyuncuya kırmızı kart gösteriyorum." ifadelerini kullandı.