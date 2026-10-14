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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

        Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Galatasaray, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor’u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        Ayrıca Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal ve Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi'nin de kurula sevk edildiği açıklandı.

        PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde:

        “1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 09.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 09.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü’nün 10.10.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 10.10.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        5- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.10.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.10.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futolcusu MELİH KABASAKAL’ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 11.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 11.10.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        8- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 11.10.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        KOCAELİSPOR Kulübü teknik sorumlusu SELÇUK İNAN’ın müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9- EYÜPSPOR Kulübü futbolcusu AHMED ABDULLAHI’nın 12.10.2026 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 13.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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        #süper lig
        #PFDK
        #sevk
        #futbol
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