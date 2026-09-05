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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Süper Lig kulüpleri 202 transfer yaptı!

        Süper Lig kulüpleri 202 transfer yaptı!

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun birinci transfer ve tescil döneminde 18 kulüp, 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bu oyuncuların 123'ü yurt dışından, 79'u ise yurt içinden transfer edilirken Fenerbahçe ve Galatasaray tüm takviyelerini yurt dışından yaptı. Transfer döneminin en hareketli takımı 21 yeni oyuncu alan Çorum FK olurken, Amed Sportif Faaliyetler 18 transferle ikinci sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Süper Lig kulüpleri 202 transfer yaptı!

        Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi.

        Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde gerçekleştirdiği transferlerin sayıları ele alındı.

        Ligde 22 Haziran'da başlayan ve 76 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp, 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        202 futbolcunun 79'u yurt içinden, 123'ü ise yurt dışından transfer edildi.

        Fenerbahçe ve Galatasaray, yaptıkları transferlerin tamamını yurt dışından gerçekleştirdi.

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        Ligde yurt içinden en fazla transfer yapan ekip Çorum FK oldu. Ligin yeni takımı, kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcunun 10'unu yurt içinden tercih etti.

        Ligde en az transferi ise Galatasaray ve Fenerbahçe yaptı. Her iki takım da geçen yılki kadrolarını 5'er futbolcuyla takviye etti.

        EN FAZLA TRANSFERİ LİGİN YENİ EKİPLERİ YAPTI

        Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekip Çorum FK oldu. Ligin yeni ekibi, kadrosuna 21 futbolcu dahil etti.

        Çorum FK'yi ligin bir başka yeni takımı Amed Sportif Faaliyetler takip etti. Diyarbakır temsilcisi, kadrosuna 18 yeni isim kattı.

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        KULÜPLERİN TRANSFER SAYILARI

        Takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

        Takım Transfer sayısı
        Çorum FK 21
        Amed Sportif Faaliyetler 18
        Eyüpspor 15
        Gaziantep FK 14
        Kasımpaşa 13
        Kocaelispor 13
        Erzurumspor FK 12
        Trabzonspor 12
        Gençlerbirliği 11
        Beşiktaş 10
        Çaykur Rizespor 10
        Konyaspor 10
        Samsunspor 10
        Göztepe 9
        Alanyaspor 8
        Başakşehir 6
        Fenerbahçe 5
        Galatasaray 5

        TRANSFERLER

        Trendyol Süper Lig'de 1. transfer ve tescil döneminde takımların kadrosuna kattıkları futbolcular şu şekilde:

        Çorum FK (21): Muhammed Diomande, Jesus Ramirez, Andrei Borza, Alexandros Kyziridis, Hrvoje Smolcic, Markus Karlsbakk, Ylber Ramadani, Arif Şimşir, Marcos Felipe, Serdar Saatçı, Gökhan Sazdağı, Emircan Gürlük, Erhan Erentürk, Hüseyin Bulut, Berat Özdemir, Alexandre Penetra, Ermin Mahmic, Youssoufa Moukoko, Cengiz Ünder, Göktan Gürpüz, Çağlar Söyüncü

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        Amed Sportif Faaliyetler (18): Yira Sor, Samuel Ballet, Alban Lafont, Gift Orban, Lumbardh Dellova, Rayan Raveloson, David Bates, Muhammed Khalil, Burak Bozan, Furkan Soyalp, Umut Meraş, Rayan Lutin, Ermal Krasniqi, Gökhan Gül, Amadou Cisse, Berk Kızıldemir, Ali Turap Bülbül, Dilhan Demir

        Eyüpspor (15): Ahmed Abdullahi, David Costa, Konrad Michalak, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Zak Jules, Chandrel Massanga, Abdelhamid Sabiri, Bilal Boutobba, Musa Eren Karakaş, Yusuf Barasi, Emre Bilgin, Horatiu Moldovan, Simone Giordano, Yiğit Demir

        Gaziantep FK (14): Trivante Stewart, Kacper Tobiasz, Kerim Çalhanoğlu, Florin Stefan, Sebahattin Destici, Ulrick Meleke, Fuat Bavuk, Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu, Kadir Gümüş, Sontje Hansen, Ataberk Dadakdeniz, Abakar Sylla, Efe Sarıkaya

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        Kasımpaşa (13): Thiemoko Diarra, Ayberk Karapo, Elson Mendes, Marcus Rafferty, Matei Ilie, Emirhan Boz, Sercan Deniz, Güven Yalçın, Muhammed Emin Bektaş, Jakob Jessen, Kevin Mouanga, Ömer Bayram, Jesurun Rak-Sakyi

        Kocaelispor (13): Metehan Altunbaş, Emir Ortakaya, Makana Baku, Onurcan Piri, Berkan Kutlu, Haydar Karataş, Uğur Kaan Yıldız, Tanguy Zoukrou, Matej Maglica, Gonçalo Sousa, Florian Aye, Tobias Gulliksen, Hulusi Destici

        Erzurumspor FK (12): Nihad Mujakic, Kerem Erener, Gyrano Kerk, Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele, Nariman Akhundzada, Miguel Cardozo, Elisha Owusu, Ibrahim Diabate, Lawrence Agyekum, Emirhan Acar, Taha Rençber

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        Trabzonspor (12): Muhammed Salah, Fabinho, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Ruslan Malinovskyi, Franculino Dju, Ali Habeşoğlu

        Gençlerbirliği (11): İrfan Can Eğribayat, Göktuğ Erdem, Salih Uçan, Ensar Çavuşoğlu, Kevin Rodrigues, Metehan Baltacı, Tiago Gouveia, Cheikh Niasse, Victor Orakpo, Pedro Mendes, Rafael Luis

        Beşiktaş (10): Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan, Ernest Poku, Fabio Miretti, Ümit Akdağ

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        Çaykur Rizespor (10): Zakaria Ariss, Siaka Bakayoko, Emirhan Yılmaz, Tayyip Talha Sanuç, Umut Erdem, Ahmed Kutucu, Moussa Diakite, Iustin Doicaru, Can Bozdoğan, Gennaro Borrelli

        Konyaspor (10): Chidozie Awaziem, Da Mata, Ebrima Colley, Enis Destan, Arthur Masuaku, Mücahit İbrahimoğlu, Rajmund Toth, Mustafa Muhammed, Jean-Luc Dompe, Ahmet Oğuz

        Samsunspor (10): Gabriele Guarino, Igor Drapinski, Antoine Sekongo, Elliot Watt, Bilal Bayazıt, Samed Onur, Fatih Kaya, Oskar Ohlenschlaeger, Strahinja Erakovic, Muhammed Bayo

        Göztepe (9): Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Noah Sonko Sundberg, Gökdeniz Bayrakdar, Luka Gugeshashvili, Alex Matos, Richard Akkonor, Bekir Turaç Böke, Tino Anjorin

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        Alanyaspor (8): Omar Ben Ali, Şahin Dik, Baran Ali Gezek, Arouna Soro, Ivan Cedric, Paolo Fernandes, Emre Demir, Nejdet Bilin

        Başakşehir (6): Emin Bayram, Saba Kharebashvili, Edin Visca, Michal Karbownik, Umut Bozok, Andreas Skov Olsen

        Fenerbahçe (5): Mason Greenwood, Vedat Muric, Nathan Ake, Romelu Lukaku, Kojo Peprah Oppong

        Galatasaray (5): Rafael Leao, Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, El Chadaille Bitshiabu

        Not: Kulüplerin yaz transfer döneminde transfer edip başka takımlara kiraladığı isimler değerlendirmeye dahil edilmemiştir.

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        #yaz Transfer sezonu
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