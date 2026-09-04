Talisca resmen Al-Jazira'da!
Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 04 Eylül 2026 - 17:27 Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Anderson Talisca'nın yeni takımı resmen belli oldu.
Brezilyalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından futbolcu için gerçekleştirilen imza töreninden fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda "Yeni 94 numaramız Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile sözleşme imzalandı." denildi.
32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 75 maçta 44 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
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