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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Tarık Biberovic Dünya Kupası elemelerinin en iyi 5'ine seçildi!

        Tarık Biberovic Dünya Kupası elemelerinin en iyi 5'ine seçildi!

        FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin namağlup lider olarak üst tura yükselmesinde büyük pay sahibi olan Tarık Biberovic, ilk turun en iyi 5'ine seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 16:41 Güncelleme:
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        Tarık Biberovic en iyi beşte

        Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri birinci turunun en iyi beşinde yer aldı.

        FIBA'dan yapılan açıklamada, "Tarık Biberovic, Türkiye'yi ilk turda namağlup bir performansa taşıdı. Bu performansın en önemli noktaları, güçlü rakiplerden Sırbistan'a karşı alınan iki kritik galibiyet oldu. Biberovic her iki maçta da yıldızlaştı." ifadeleri kullanıldı.

        25 yaşındaki oyuncu birinci turda forma giydiği beş maçta 17,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 3 asist ortalamasını yakaladı.

        Birinci turun en iyi beşinde Hırvatistan'dan Mario Hezonja, İtalya'dan Nico Mannion, Polonya'dan Mateusz Ponitka ve Gürcistan'dan Tornike Shengelia yer alırken Hezonja aynı zamanda birinci turun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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