UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Batum'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı olaylı mücadelede 2-1 mağlup etti. Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara orantısız güç kullandığı karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk'e konuştu.

İŞTE İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ:

"UEFA ve polis yetkilileriyle görüştüm. 55 tane federasyon var, sadece İsrail’in federasyon başkanı ile görüşmedim. Onların bir lobisi yok orada. Yönetimde birinin olması önemli değil, biz istediğimizi yaptırıyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor. Beşiktaş taraftarını tebrik ederim. Beşiktaş taraftarına geçmiş olsun. Galibiyet için Beşiktaş futbolcularının gözlerinden öpüyorum. İyi bir ders verdiler.”

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“İSRAİL TAKIMLARINI TÜRKİYE’YE İSTEMİYORUZ”

"İsrail bebek katili, UEFA toplantılarında söyledim. Bunların futboldan atılması gerektiğini de çok kez dile getirdim. Bir önce Beşiktaş maçına, İsrail takımı ile oynadıkları maça kafile ile gitmiştim. Bir devlet politikamız var, İsrail takımlarını Türkiye’ye biz istemiyoruz. Beşiktaş, İstanbul’da oynamak isteseydi UEFA buna izin verirdi. İsrail takımı gelmezse hükmen mağlup olurdu. Bebek katili bir ülkenin takımı bu topraklarda oynayamaz. UEFA sadece güvenlik ister. Bizim devletimiz güvenliği sağlar, İstanbul’da maç oynanırdı ama biz bu ülke topraklarına gelmelerini istemiyoruz.”