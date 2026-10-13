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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 19:53 Güncelleme:
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        Hacıosmanoğlu'ndan Bahçeli'ye ziyaret!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

        Görüşmenin ardından TFF tarafından yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun Bahçeli'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.

        İşte TFF'nin açıklaması:

        "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

        MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi."

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        #mhp
        #TFF
        #ibrahim hacıosmanoğlu
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