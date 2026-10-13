TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 19:53 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
Görüşmenin ardından TFF tarafından yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun Bahçeli'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.
İşte TFF'nin açıklaması:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.
MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ