Thomas Tuchel: Hiçbir pişmanlığım yok

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 kaybeden İngiltere'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, karşılaşmanın ardından konuştu.

"HİÇBİR PİŞMANLIĞIM YOK"

Alman teknik adam, "1-0 öne geçtikten sonra fazla pasif kaldık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Tuchel, "Savunmada çok fazla boşluk oluştuğu ve Arjantin bütün hava toplarını kazandığı için beşli savunmaya geçme kararı aldım. Sorun diziliş değildi. Maçın gidişatı tamamen değişti ama bu konudaki tartışmaları anlayabiliyorum. Bunu benden daha iyi bildiğini düşünen milyonlarca teknik direktör var. Gidip o bir milyon teknik direktörle bunu tartışabilirim ama kararları vermek zorunda olan kişi benim." diye konuştu.

Tuchel, "Hiçbir pişmanlığım yok. En iyi maçlarımızdan birini, belki de en iyisini oynadık." dedi.