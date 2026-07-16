Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Thomas Tuchel: Hiçbir pişmanlığım yok

        Thomas Tuchel: Hiçbir pişmanlığım yok

        İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde 2-1 yenildikleri Arjantin maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. En iyi maçlarından birini oynadıklarını belirten Tuchel, "Hiçbir pişmanlığım yok. En iyi maçlarımızdan birini ve belki de en iyisini oynadık. Sadece 1-0 öne geçtikten sonra fazla pasif kaldık." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 01:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Pişman değilim"

        2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 kaybeden İngiltere'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "HİÇBİR PİŞMANLIĞIM YOK"

        Alman teknik adam, "1-0 öne geçtikten sonra fazla pasif kaldık." dedi.

        Açıklamalarına devam eden Tuchel, "Savunmada çok fazla boşluk oluştuğu ve Arjantin bütün hava toplarını kazandığı için beşli savunmaya geçme kararı aldım. Sorun diziliş değildi. Maçın gidişatı tamamen değişti ama bu konudaki tartışmaları anlayabiliyorum. Bunu benden daha iyi bildiğini düşünen milyonlarca teknik direktör var. Gidip o bir milyon teknik direktörle bunu tartışabilirim ama kararları vermek zorunda olan kişi benim." diye konuştu.

        Tuchel, "Hiçbir pişmanlığım yok. En iyi maçlarımızdan birini, belki de en iyisini oynadık." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 12 Temmuz 2026 (ABD'nin Ortadoğu'da İstediği Ne?)

        Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları Habertürk Hafta Sonu Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil çok sayıda kişi hakkında yürütülen süreç ve soruşturmaya ilişkin son geli...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        "FETÖ'nün kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek"
        "FETÖ'nün kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek"
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        "İran anlaşmak istiyor"
        "İran anlaşmak istiyor"
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde