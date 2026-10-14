Trabzonspor - Beşiktaş maçı için deplasman seyircisi kararı!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında deplasman yasağı kaldırıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar 6 yıl sonra Papara Park'ta yerini alabilecek.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 16:31 Güncelleme:
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla kaldırıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Papara Park'ta yerini alabilecek.
Trabzonspor, maçla ilgili deplasman yasağının kaldırılmasını istemiş ve açıklama yapmıştı. Beşiktaş da bu açıklamaya olumlu yanıt vermişti.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
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