Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 4-3 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Böylesi bir deplasmanda 4 golle ayrılmak ve galip gelebilmek aslında bu maçı ne kadar hak ettiğimizi gösteriyor diye düşünüyorum." dedi.

Thomas Reis, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "çılgın" bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

İlk yarıda takımını tanıyamadığını ifade eden Reis, "Her şeyimiz eksikti. Performansımız eksikti. Davranışımız, her şeyimiz kötüydü aslında ilk yarıyıda. Her ikili mücadeleyi kaybettik. Bütün birebirleri kaybettik. Pas kalitemiz çok kötüydü. Kalemize gelen pozisyonlarda golleri yedik. Çaykur Rizespor devre arasına 2-0 önde girmeyi hak etti diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman teknik adam, devre arasında soyunma odasında oyuncularla konuştuğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için büyük bir fırsat dedim. Çünkü oynadığımız maçlarda ilk golleri atan takım hep biz olmuştuk ama ilk kez geride giriyoruz. Aslında farkla geride giriyoruz. Maç kaybedebiliriz dedim onlara ama bu şekilde maçı kaybetmeyi asla kabullenemem. Bu davranış ve bu tutumla beraber maç kaybetmeyi asla kabul etmeyeceğimi oyuncularıma da söyledim. Bunun büyük bir fırsat olduğunu, geri gelebileceğimizi söyledim. Bunun da bilincindeyiz ama 2-0 her zaman tehlikeli bir skordur. Çünkü 2-0 önde olan takımlar artık kaybedecek bir şeyi olan takımlardır ama biz geride olduğumuz için... Artık kaybedecek bir şeyimiz yok, 2-0 gerideyiz. Bu bizim için güzel bir fırsat, bunu değerlendirmeliyiz, geri dönüşü yapabiliriz demiştim."

REKLAM

İkinci yarıyı da değerlediren Reis, "Sadece ikinci yarı özelinde 4 gol bulabilmek ve böylesi bir deplasmanda 4 golle ayrılmak ve galip gelebilmek aslında bu maçı ne kadar hak ettiğimizi gösteriyor diye düşünüyorum. İlk yarı özelinde gerçekten tanıyamadığım bir performans vardı ama ikinci yarı ve maçın tamamını düşünecek olursak, takımın maçın tamamında ve özellikle ikinci yarıda gösterdiği tutum ve davranıştan dolayı çok gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Thomas Reis, ilk yarı sonrası çok sakin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim stilim genelde bu tür olaylar yaşandığında olanı önce analiz etmek, neler yapmamız gerektiğini görebilmek. Bir değişiklik yaptım. Fabinho değişikliğini yaptık. Fabinho'nun bildiğiniz gibi sarı kartı vardı. Sonrasında bir faul vardı. Düşündük ki ikinci yarı faulle ya da herhangi bir durumla karşılaştığında 10 kişi kalma riskimiz var, ikinci sarıyı görme riskinin yüksek olduğunu değerlendirerek kendisini değiştirdik. İkinci yarı yaptığımız diğer değişiklikler de aslında takımı daha fazla tazeleyebilmekti."

REKLAM

Saha içerisinde daha fazla yoğunluğa ihtiyaç duyduklarını aktaran Reis, şöyle devam etti:

"Buna yönelik değişikliği yapmaya çalıştık. Bizim için en önemli şeyler iyi bir kulübeye sahip olabilmek. Bunu hep ifade ettim. Kulübem çok güçlü, iyi oyuncularımız var, çok iyi performanslar gösteren oyuncularımız var. Avrupa maçlarında oynadıklarında gayet iyi performans gösteren oyuncularımız var ve hepsi oynamak istiyor. Kararlar elbette kolay olmuyor çünkü bu oyuncuların hepsi her şeyini verirken karar almanız kolay olmuyor ama kulübeniz bu kadar güçlüyken bu durum sizi çok mutlu ediyor, çünkü kulübede çok iyi oyuncularınız var."

"BİZİM İÇİN İSİMLER DEĞİL, TAKIM ÖNEMLİ"

Thomas Reis, oyuncuları dinlendirme konusuna da dikkati çekerek, "Oyuncularımızdan eğer bir geri dönüş alırsak, yorgun olduklarını ya da bu maçla ilgili herhangi bir şekilde iyi hissetmediklerini öğrenirsek elbette kendilerini dinlendireceğimiz zamanlar olacaktır. Bazen değişikliklerle de takımı güçlü tutmaya çalışıyoruz. Fabinho'yu sarı kartı dolayısıyla dışarı almak durumunda kaldık, çünkü bir tehlike ve risk vardı bizim adımıza. Dolayısıyla bütün oyuncularımızı dinlendirerek iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bizim için isimler değil, takım önemli. Her zaman takımın iyiliğini korumaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Bir gazetecinin "Fabinho'yu sarı kartı nedeniyle mi oyundan çıkardınız. İkinci sarı kart beklentisi oluşan pozisyon ve hakemin kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu Reis, şöyle yanıtladı:

"Hakeme sormanız lazım. Hakem benden daha iyi bilecektir. Benim gördüğüm açından söylüyorum. Sarı kartlık bir faul görmedim. Pozisyona 30-40 metrelik bir uzaklıktaydım. Aslında benim pozisyonumdan herhangi bir şekilde sarı kartlık bir faul olduğunu düşünmüyorum. Ama sizin aslında sorunuzda bahsetmeye çalıştığınız şeyi de açıkçası ifade edebilirim. 'Hakemin Fabinho bu, Salah bu, buna sarı kart göstermeyeyim.' gibi bir düşüncesi olduğunu asla düşünmüyorum. Bugün maçın genelini değerlendirecek olursak eğer biz dört gol attık, rakibimiz üç gol attı. Bizim yediğimiz goller kendi hatalarımızdan, rakibimizin yediği goller de kendi hatalarından kaynaklandı."