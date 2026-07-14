Trabzonspor'dan Rick van Drongelen hamlesi!

Transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, stoper bölgesini güçlendirmek istiyor...

VAN DRONGELEN HAMLESİ

Bu doğrultuda bordo-mavililer Samsunspor'dan Rick van Drongelen için görüşmelere başladı. Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde az bir farkın kaldığı, oyuncunun ise kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

27 yaşındaki defans oyuncusu Samsunspor kariyerinde 112 maça çıkarken 8 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 9 bin 656 dakika sahada kaldı.

SAMSUNSPOR 200 BİN EURO ÖDEDİ

Kırmızı-beyazlılar Hollandalı stoperi 2023 yazında 200 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Van Drongelen'in Samsunspor'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor...