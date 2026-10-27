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        Trabzonspor Thomas Reis ile yükselişe geçti!

        Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Alman teknik adamın göreve gelmesinden önce Süper Lig'de 5 haftada 7 puan toplayarak 9. sırada yer alan bordo-mavililer, Reis yönetiminde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puan elde etti ve ligde 19'a yükseldi. Karadeniz ekibi, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'dan 3'e düşürerek zirve yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor, Reis ile yükselişe geçti!

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen geriden gelerek karşılaşmayı 4-3 kazanan Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde zirveye her geçen hafta bir adım daha yaklaşıyor.

        Yeni sezonda istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, teknik direktör değişikliğinin ardından önemli bir ivme yakaladı. Thomas Reis öncesinde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 7 puanla haftayı 9. sırada tamamladı. Bu süreçte 9 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 5 gol gördü.

        Lider Galatasaray’ın 13 puanla zirvede yer aldığı dönemde sarı-kırmızılılarla arasında 6 puanlık fark bulunan Trabzonspor, Thomas Reis yönetimindeki çıkışıyla bu arayı kapatmaya başladı.

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        4 MAÇTA 12 PUAN TOPLADI

        Alman teknik adamın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkışa geçen Trabzonspor, ligde oynadığı ilk 4 karşılaşmanın tamamını kazandı. Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş galibiyetlerinin yanı sıra Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki süreçte ortaya koyduğu performansla dikkat çeken bordo-mavililer, 9 maç sonunda 19 puana ulaştı.

        Reis yönetiminde 4 maçta 12 puan toplayan Trabzonspor, puanını 19’a çıkarırken, maç başına puan ortalamasını da 1.40’tan 3’e yükseltti.

        ZİRVEYLE ARADAKİ MESAFE 3 PUAN

        Ligin 9. haftası itibarıyla 22 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki puan farkı 3’e geriledi. İlk 5 haftada 9. sırada bulunan bordo-mavililer, 9. hafta sonunda 3. sıraya kadar yükselerek şampiyonluk yarışında güçlü bir konuma geldi.

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        Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı bu çıkışı sürdürerek zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı ve şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak için koltuğu ele geçirmek istiyor.

        AVRUPA'DA DA ZİRVEYE DOĞRU

        Trabzonspor, Süper Lig’de yakaladığı çıkışı UEFA Konferans Ligi’ne de taşıdı. Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2, İskoçya ekibi Hearts’ı ise sahasında 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Avrupa’da oynadığı iki karşılaşmadan 6 puan çıkardı. Hem iç sahada hem de deplasmanda kazanan Karadeniz temsilcisi, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı yükselişi Avrupa arenasında da sürdürdü.

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