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        Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:05 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

        Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 10.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde oyuncular kor antrenmanı yaptı. Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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