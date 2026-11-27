BURSA'da, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i (40) başından tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkışan tutuklu sanık Halit Dertli (49), Karadeniz'in yeni sevgilisinin kendisini ailesiyle tehdit ettiğini iddia ederek, "Bunun üzerine olay günü güzellik merkezine giderek, kendisinden konuşmak için er... Daha Fazla Göster

BURSA'da, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i (40) başından tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkışan tutuklu sanık Halit Dertli (49), Karadeniz'in yeni sevgilisinin kendisini ailesiyle tehdit ettiğini iddia ederek, "Bunun üzerine olay günü güzellik merkezine giderek, kendisinden konuşmak için erkek arkadaşını çağırmasını isteyecektim. Burada bana terörist gibi davranınca şeker ve tansiyon hastası olduğum için bilincimi kaybedip, kendisine ateş ettim. Son olarak, 'En sonunda beni vurdun ya' dediğini hatırlıyorum" dedi.(DHA) Daha Az Göster