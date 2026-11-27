UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı, bu gece oynanan 10 karşılaşmayla beraber sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası 10 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 5. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
OZAN KABAK'LI HOFFENHEIM, EVİNDE HATA YAPMADI
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın görev yaptığı Hoffenheim, sahasında Sturm Graz'ı Adam Hlozek, Bambase Conte ve Max Moerstedt'in attığı gollerle 3-1 yendi. Konuk ekibin golünü Oumar Diakite attı. Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev aldı.
JUVENTUS GERİDEN GELDİ
Omonia'yı ağırlayan Juventus ise 1-0 geriye düştüğü maçta Andrea Cambiaso, Jeff Ekhator, Francisco Conceiçao ve Jeremie Boga'nın golleriyle 4-1 galip geldi. Konuk takımın golü, Lubomir Satka'dan geldi. Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, ikinci devrede oyuna girdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Crystal Palace (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya): 2-1
Ferencvaros (Macaristan)-Celje (Slovenya): 0-0
Hoffenheim (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya): 3-1
Juventus (İtalya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-1
Olimpik Lyon (Fransa)-Lilleström (Norveç): 0-0
NEC Nijmegen (Hollanda)-Rennes (Fransa): 3-1
OFI (Yunanistan)-Anderlecht (Belçika): 1-3
Sparta Prag (Çekya)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-4
Sunderland (İngiltere)-Jagiellonia (Polonya): 1-1
Torreense (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 1-2
BOURNEMOUTH ZİRVEDE
Ligde 5'te 5 yapan İngiltere ekibi Bournemouth, haftayı 15 puanla zirvede bitirdi.
Bournemouth'un ardından Juventus ve Ferencvaros 13'er puanla sıralandı.
Beşiktaş ise 10 puanla 7. sırada yer aldı.