UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı!
UEFA Konferans Ligi'de 4. hafta maçları tamamlandı. 4 maçını da kazanan Monaco, haftayı lider kapattı.
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası oynanan maçlarla sona erdi. Trabzonspor, konuk olduğu CSKA Sofya'yı Muhammed Salah ve Noah Saviolo'nun golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golünü Sidny Lopes Cabral kendi kalesine attı. Bordo-mavililer, ligde 9 puanla 8. sırada yer aldı.
Ligde 4'te 4 yapan Fransa ekibi Monaco ise 12 puanla haftayı zirvede bitirdi.
İŞTE ALINAN SONUÇLAR:
Kairat (Kazakistan)-Mjallby (İsveç): 1-0
Ajax (Hollanda)-Thun (İsviçre): 4-0
Brann (Norveç)-Aarhus (Danimarka): 1-4
Brighton (İngiltere)-Universitatea Craiova (Romanya): 4-0
Egnatia (Arnavutluk)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1
Hearts (İskoçya)-Monaco (Fransa): 2-3
Iberia (Gürcistan)-Getafe (İspanya): 1-0
Jablonec (Çekya)-Lugano (İsviçre): 2-0
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Riga (Letonya): 2-0
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka): 0-2
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Trabzonspor: 1-2
Borac (Bosna Hersek)-Atalanta (İtalya): 2-3
Braga (Portekiz)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0
Freiburg (Almanya)-Twente (Hollanda): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Sint Truidense (Belçika): 0-2
Inter Escaldes (Andorra)-Kopenhag (Danimarka): 2-0
Gent (Belçika)-Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
Nordsjaelland (Danimarka)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2