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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftası, 18 maçla sona erdi. Turnuvadaki temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 01:11 Güncelleme:
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        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

        Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Lugano, 9 puan ve averajla haftayı zirvede bitirdi. Ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor ise 6 puanla 12. sırayı aldı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan): 1-1

        Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda): 1-6

        Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra): 2-1

        KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika): 0-0

        Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan): 1-0

        Trabzonspor-Freiburg (Almanya): 0-1

        Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz): 0-0

        Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya): 3-1

        Mjallby (İsveç)-Borac (Bosna Hersek): 2-0

        Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka): 2-0

        Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan): 2-1

        Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-1

        Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0

        Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere): 0-1

        Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

        Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç): 1-1

        Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-0

        Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya): 1-1

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        #trabzonspor
        #freiburg
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