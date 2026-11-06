UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftası, 18 maçla sona erdi. Turnuvadaki temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Lugano, 9 puan ve averajla haftayı zirvede bitirdi. Ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor ise 6 puanla 12. sırayı aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan): 1-1
Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda): 1-6
Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra): 2-1
KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika): 0-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan): 1-0
Trabzonspor-Freiburg (Almanya): 0-1
Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz): 0-0
Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya): 3-1
Mjallby (İsveç)-Borac (Bosna Hersek): 2-0
Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka): 2-0
Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan): 2-1
Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-1
Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0
Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere): 0-1
Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç): 1-1
Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-0
Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya): 1-1