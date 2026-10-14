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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Uğurcan Çakır: 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu

        Uğurcan Çakır: 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu

        Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 4-1 yenildikleri Barcelona maçının ardından konuştu. İkinci golün iptal edilmesinin maçın kırılma anı olduğunu belirtek Çakır, "2-0 olsa, daha farklı olabilirdi. Barcelona dünyanın en formda takımı. Onlara zorluk çıkartmak istedik. 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:38 Güncelleme:
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        "2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        TARAFTARA ÖVGÜ

        Karşılaşmaya taraftarlarının desteğiyle iyi başladıklarını ifade eden Uğurcan Çakır, şöyle konuştu:

        "Taraftarımız harikaydı ve bununla birlikte 1-0 öne geçtik. İkiyi attık ama ofsayttan döndü, izleyemedim o pozisyonu. Taraftarımızla baskıyı hissettirip 2-0'ı bulmuştuk, maç istediğimiz gibi gidiyordu. 40-45 arası gol yedik, şansa önünde kaldı."

        "2-0'I BULSAK MAÇ BİZİM ELİMİZDE OLURDU"

        Barcelona'nın formuna dikkat çeken milli kaleci, iptal edilen golün ardından maçın döndüğünü dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

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        "2-0 olsa, daha farklı olabilirdi. Barcelona dünyanın en formda takımı. Onlara zorluk çıkartmak istedik. 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu. Bulamadık, maç döndü. Kafamızı kaldıracağız."

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        #Uğurcan Çakır
        #galatasaray
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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