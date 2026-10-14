Uğurcan Çakır: 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

TARAFTARA ÖVGÜ

Karşılaşmaya taraftarlarının desteğiyle iyi başladıklarını ifade eden Uğurcan Çakır, şöyle konuştu:

"Taraftarımız harikaydı ve bununla birlikte 1-0 öne geçtik. İkiyi attık ama ofsayttan döndü, izleyemedim o pozisyonu. Taraftarımızla baskıyı hissettirip 2-0'ı bulmuştuk, maç istediğimiz gibi gidiyordu. 40-45 arası gol yedik, şansa önünde kaldı."

"2-0'I BULSAK MAÇ BİZİM ELİMİZDE OLURDU"

Barcelona'nın formuna dikkat çeken milli kaleci, iptal edilen golün ardından maçın döndüğünü dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

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"2-0 olsa, daha farklı olabilirdi. Barcelona dünyanın en formda takımı. Onlara zorluk çıkartmak istedik. 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu. Bulamadık, maç döndü. Kafamızı kaldıracağız."