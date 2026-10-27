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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Uğurcan Çakır: Ederson farklı kazanmamızı engelledi

        Uğurcan Çakır: Ederson farklı kazanmamızı engelledi

        Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbi karşılaşmasının ardından konuştu. Sarı Lacivertliler'in kalecisi Ederson'un performansı nedeniyle farklı kazanamadıklarını söyleyen Çakır, "Herkesi çok kutluyorum. Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Oyunun tamamen hakimi bizdik. Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:13 Güncelleme:
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        Uğurcan Çakır'dan Ederson'a övgü!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, galibiyeti değerlendirdi.

        EDERSON'A ÖVGÜ

        Takımının derbideki performansından övgüyle söz eden Uğurcan Çakır, "Taraftarlarımız harikaydı. İç saha baskısını rakibe gösterdik. Takım arkadaşlarım harikaydı. İlk yarı müthiş performans sergiledik, oyun başından itibaren... Herkesi çok kutluyorum. Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Oyunun tamamen hakimi bizdik. Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi." ifadelerini kullandı.

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        "KRİTİK BİR MAÇTI"

        Fenerbahçe karşısında daha farklı bir galibiyet alabileceklerini vurgulayan milli kaleci, "Lille maçında da çok iyi performans sergilemiştik. Ligde kritik bir maçtı. Fenerbahçe doğrudan rakibimiz ama baştan sona oyunun hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik, farkı açabilirdik." dedi.

        "LİGİN DAHA BAŞI"

        Derbi galibiyetinin önemine değinen Uğurcan Çakır, "Galip geldiğimiz için mutluyuz ama 3 puan bu, ligin daha başı. Cuma günü Konya'yı yenip bu galibiyeti daha anlamlı hale getirebiliriz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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        #Uğurcan Çakır
        #galatasaray
        #süper lig
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