Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Ümraniyespor: 4 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ümraniyespor: 4 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 15:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ümraniyespor 3 puanı 4 golle aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

        Ev sahibi ekip, mücadeleyi 4-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

        Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Berat Yılmaz, A. Blanco, T. Glumac ve Melih Bostan kaydetti.

        Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Sivasspor'da Kamil Fidan, doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Konuk ekip, mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

        Bu galibiyetle Ümraniyespor, 1. Lig'de puanını 13'e yükseltti. Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadınların elinden "yeni nesil turşular"

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, hasat döneminde boyutları küçük veya şekilleri bozuk olduğu için satılamayan ve tarlada kalan meyve ve sebzeler, kadınlar tarafından turşuya dönüştürülüyor. 600 metrekarelik tesiste, tamamı kadınlardan oluşan çalışanlar, meyve ve sebzeleri hiçbir makine kullanmadan, doğram...
        #ümraniyespor
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!