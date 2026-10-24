Ümraniyespor: 4 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti
Giriş: 24 Ekim 2026 - 15:45 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, mücadeleyi 4-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Berat Yılmaz, A. Blanco, T. Glumac ve Melih Bostan kaydetti.
Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Sivasspor'da Kamil Fidan, doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Konuk ekip, mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.
Bu galibiyetle Ümraniyespor, 1. Lig'de puanını 13'e yükseltti. Sivasspor ise 13 puanda kaldı.
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