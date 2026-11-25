Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında deplasmanda Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, açıklamalarda bulundu.

"HÜCUM OYUNUNDA EKSİK KALDIK"

Galatasaray deplasmanının zor olacağını bildiklerini söyleyen Unai Emery, “Tecrübelerimize bir yenisini kattık. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ve UEFA Konferans Ligi’nde de tecrübelerim oldu. Deplasmanda Galatasaray’a karşı oynamanın zor olacağını biliyorduk. Taraftarları takımlarına büyük destek veriyordu ve bu da sahada onlara yardımcı oluyordu. Sürekli yoğun bir pres uyguladılar. Aslında özellikle ilk yarıda onları durdurarak harika bir iş başardık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Kontrataklarını ve savunmadan topla çıkmalarını engelledik. Ancak hücum oyunumuz eksikti. Hücumda hem bireysel hem de kolektif olarak pozisyon üretemedik” diye konuştu.

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"BUGÜNKÜ MAĞLUBİYET, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK 8’E GİRME İHTİMALİMİZİ AZALTTI"

İkinci yarıda oyunun kontrolünü sağlamakta zorlandıklarını belirten Emery, “İkinci yarı zorluydu. İlk yarının aynısını yapmaya çalıştık ancak oyunu daha az domine edebildik. Daha iyi pres yaptılar ve ilk yarıdaki gibi oyunu kontrol edemedik. Maç dengedeydi ancak golü onlar buldu. Bence bizim açımızdan birçok olumlu şey vardı. Geliştirmemiz gereken noktalar da var ve bunlar önemli. Bu seviyede, böyle rakiplere karşı rekabet etmek istiyorsak gelişmeliyiz. Bugünkü mağlubiyet, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’e girme ihtimalimizi azalttı. Daha fazla puana ihtiyacımız var. Hala olumlu düşünüyorum. Bu organizasyonda böyle zorlu maçlar olacak. Bugün kaybettiğimiz 3 puanı evimizde oynayacağımız maçlarda telafi etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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HAKEM TEPKİSİ

Karşılaşmanın hakemine ilişkin görüşlerini de paylaşan Emery, “Biraz hayal kırıklığına uğradım. Galatasaray’ın golünden sonra oynamak zordu. Zaman geçirdiler ve hakem de buna izin verdi. Hakem maçın sonuna 5 dakika ekledi. Bize karşı adil değildi ancak onu suçlamıyorum” dedi.