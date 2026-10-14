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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Viking'den Bayern Münih'e büyük şok: İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Viking'den Bayern Münih'e büyük şok: İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla başladı. Viking, sahasında Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Norveç temsilcisi, 2-0 öne geçtiği ve ardından 3-2 geriye düştüğü mücadelede 90. dakikada bulduğu golle Alman devinden puan almayı başardı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:26 Güncelleme:
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        Viking'den Bayern Münih'e büyük şok!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla başladı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, ikinci haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı.

        VIKING'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ!

        Galatasaray, sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın golünü Aleksey Batrakov atarken, İspanyol temsilcisinin gollerini Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti.

        Norveç temsilcisi Viking, Gianni Stensness ve Peter Christiansen ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı maçta Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Bavyera temilcisi, İngiliz yıldızı Harry Kane (2) ve Luis Diaz'ın golleriyle geriden gelerek 3-2 öne geçerken, ev sahibi ekip Herman Haugen ile 90. dakikada puana uzandı.

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        ARSENAL 3 GOLLE KAZANDI

        Berke Özer'in formasını giydiği ve gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Lille, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Arsenal'a Jurrien Timber, Eberechi Eze ve Bukayo Saka'nın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

        INTER SAHASINDA KAYBETTİ!

        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Inter, sahasında Club Brugge'e 4-3 yenildi.

        Atletico Madrid, Pablo Barrios ve Ademola Lookman'ın golleriyle Manchester United karşısında sahasından 3 puanla ayrıldı.

        Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Sabah, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ı Kaheem Parris ve Joy-Lance Mickels'in golleriyle 2-0 yendi.

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        Alınan sonuçlar şöyle:

        Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz): 0-2

        Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

        Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-4

        Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa): 3-0

        Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-0

        Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika): 3-4

        Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda): 1-0

        Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

        Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya): 3-1

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