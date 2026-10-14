Viking'den Bayern Münih'e büyük şok: İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla başladı. Viking, sahasında Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Norveç temsilcisi, 2-0 öne geçtiği ve ardından 3-2 geriye düştüğü mücadelede 90. dakikada bulduğu golle Alman devinden puan almayı başardı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, ikinci haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı.
VIKING'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ!
Galatasaray, sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın golünü Aleksey Batrakov atarken, İspanyol temsilcisinin gollerini Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti.
Norveç temsilcisi Viking, Gianni Stensness ve Peter Christiansen ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı maçta Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Bavyera temilcisi, İngiliz yıldızı Harry Kane (2) ve Luis Diaz'ın golleriyle geriden gelerek 3-2 öne geçerken, ev sahibi ekip Herman Haugen ile 90. dakikada puana uzandı.
ARSENAL 3 GOLLE KAZANDI
Berke Özer'in formasını giydiği ve gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Lille, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Arsenal'a Jurrien Timber, Eberechi Eze ve Bukayo Saka'nın golleriyle 3-0 mağlup oldu.
INTER SAHASINDA KAYBETTİ!
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Inter, sahasında Club Brugge'e 4-3 yenildi.
Atletico Madrid, Pablo Barrios ve Ademola Lookman'ın golleriyle Manchester United karşısında sahasından 3 puanla ayrıldı.
Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Sabah, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ı Kaheem Parris ve Joy-Lance Mickels'in golleriyle 2-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz): 0-2
Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya): 2-0
Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-4
Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa): 3-0
Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-0
Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika): 3-4
Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda): 1-0
Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya): 3-3
Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya): 3-1