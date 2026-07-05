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        Haberler Spor Tenis Wimbledon'da Aryna Sabalenka elenirken, Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi

        Wimbledon'da Aryna Sabalenka elenirken, Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Aryna Sabalenka elendi, Novak Djokovic ise çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 22:41 Güncelleme:
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        Sabalenka elendi, Djokovic çeyrek finalde!

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Roman Safiullin'i yenen Novak Djokovic, çeyrek final biletini aldı.

        Tek kadınlarda mücadele eden Aryna Sabalenka ise Naomi Osaka'ya yenilerek elendi.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya 4. tur karşılaşmalarıyla devam edildi.

        Dünya 8 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rus Roman Safiullin'i 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

        Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Rus raket Aryna Sabalenka, Japon sporcu Naomi Osaka'ya 6-2 ve 7-6'lık setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

        Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, bu sonuçla Wimbledon'da ilk defa çeyrek finale yükselmiş oldu.

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