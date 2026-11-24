UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Aston Villa'yı ağırladı.

Zorlu geçen 90 dakikada sarı-kırmızılılar için kötü bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Mario Lemina, Aston Villa ceza sahası içerisinde kaleci Zion Suzuki ile çarpıştı. Pozisyonun ardından sakatlık geçiren Lemina, tedavisinin ardından bir süre kendisini denedi.

Ancak ağrısı devam eden deneyimli orta saha kendisini yere bıraktı. Mario Lemina, mücadelenin 74. dakikasında yerini Lesley Ugochukwu'ya bıraktı.

TORREIRA SEKEREK ÇIKTI

Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira da sakatlığı nedeniyle oyundan ayrıldı. Uruguaylı futbolcu karşılaşmanın son anlarında sekerek sahayı terk etti. Torreira 90+2. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

DENİZ GÜL BURNUNA DARBE ALDI

Aston Villa karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Deniz Gül, gol anında Nicolas Jackson'dan yüzüne sert bir darbe aldı. Gol esnasında burnundan sakatlanan Deniz Gül için maçın ardından küçük çaplı bir cerrahi operasyon kararı alındı. Milli futbolcu antrenmanlara kaldığı yerden devam edebilecek.

YENER İNCE'DEN MÜJDE

Galatasaray A Takım Doktoru Yener İnce, Aston Villa maçının ardından Deniz Gül'ün sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbolcuya ilk müdahalenin saha içinde gerçekleştirildiğini belirten İnce, Deniz'in burnunda kırık şüphesi bulunduğunu ve operasyon geçireceğini ifade etti.

Yener İnce, karşılaşmada sakatlık yaşayan Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın ise durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ın başı sakatlıklarla ağrımaya devam ediyor.

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Rafael Leao'nun derbiyi kesin olarak kaçırması beklenirken; Victor Osimhen ve Roland Sallai'nin forma giyip giyemeyecekleri henüz netlik kazanmadı.