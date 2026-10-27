Yunus Akgün: Müthiş bir üstünlük sağladık

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, maçın ardından konuştu.

"HOCAMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Teknik direktör Okan Buruk'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini ifade eden Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyuz. Hocamıza Lille ve Fenerbahçe galibiyetleri sözümüz vardı. Bunu yerine getirdik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum."

"MÜTHİŞ ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK"

Derbideki performanslarını değerlendiren milli futbolcu, karşılaşmanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını söyledi.

Yunus Akgün, "Müthiş üstünlük sağladık. İlk yarıda pozisyon vermedik. İkinci yarıda farkı açabilirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var, onlara odaklanacağız." dedi.

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OSIMHEN'E ÖVGÜ

Fenerbahçe karşısında iki gol kaydeden Victor Osimhen'in performansını da değerlendiren Yunus Akgün, "Bence maçın oyuncusu Osimhen'di. İki gol attı." ifadelerini kullandı.