Yunus Akgün: Müthiş bir üstünlük sağladık
Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada müthiş bir üstünlük sağladıklarını söyledi. Galibiyeti değerlendiren Akgün, "Müthiş üstünlük sağladık. İlk yarıda pozisyon vermedik. İkinci yarıda farkı açabilirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var, onlara odaklanacağız." şeklinde konuştu.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 01:02 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, maçın ardından konuştu.
"HOCAMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"
Teknik direktör Okan Buruk'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini ifade eden Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyuz. Hocamıza Lille ve Fenerbahçe galibiyetleri sözümüz vardı. Bunu yerine getirdik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum."
"MÜTHİŞ ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK"
Derbideki performanslarını değerlendiren milli futbolcu, karşılaşmanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını söyledi.
Yunus Akgün, "Müthiş üstünlük sağladık. İlk yarıda pozisyon vermedik. İkinci yarıda farkı açabilirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var, onlara odaklanacağız." dedi.
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OSIMHEN'E ÖVGÜ
Fenerbahçe karşısında iki gol kaydeden Victor Osimhen'in performansını da değerlendiren Yunus Akgün, "Bence maçın oyuncusu Osimhen'di. İki gol attı." ifadelerini kullandı.
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