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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Zenit St. Petersburg: 3 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Zenit St. Petersburg: 3 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trabzonspor, lige verilen milli arada Rus ekibi Zenit St. Petersburg'la karşılaştığı hazırlık maçında 3-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer, 13'te Felipe Augusto, 58'de Ahmet Cemil Güren (kk) ve 75. dakikada Alexander Sobolev'in gollerine engel olamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 19:12 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan tatsız prova!

        Lige verilen milli arada Trabzonspor, Rusya temsilcisi Zenit St. Petersburg ile deplasmanda hazırlık maçı yaptı.

        St Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanan mücadelenin galibi 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Bordo Mavililer, 13'te Felipe Augusto, 58'de Ahmet Cemil Güren (kk) ve 75. dakikada Alexander Sobolev'in kaydettiği gollere çare bulamadı.

        MİLLİ ARADAN SONRA RAKİP EYÜPSPOR

        Bordo-mavililer maça Onuralp Çevikkan, Emir Aslan, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Murat Mert Lakot, Benjamin Mendy, Benjamin Bouchouari, Yiğithan Çubukcu, Metehan Mimaroğlu, Ahmet Cemil Güren ve Umut Nayir 11'iyle başladı.

        Teknik direktör Thomas Reis, Ferhat Usta, Ahmet Doğan Yıldırım, Hakan Yılmaz, Barış Nazlı ve Esad Turan Uzun ve Oğuzhan Ertem'i oyuna sonradan dahil etti.

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        Trabzonspor, bir sonraki maçını Süper Lig'de Eyüpspor'a karşı sahasında oynayacak.

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        #Zenit St. Petersburg
        #trabzonspor
        #hazırlık maçı
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