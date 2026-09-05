Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çiftlerde ikinci tura yükseldi!
Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.
Giriş: 05 Eylül 2026 - 00:22 Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.
New York kentinde düzenlenen turnuvadaki çift kadınlar ilk tur maçında Zeynep Sönmez, Alman partneri Tatjana Maria ile Ekaterina Alexandrova-Talia Gibson çiftini 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.
Maria-Sönmez çifti, ikinci turda 3 numaralı seribaşı Anna Danilina-Ana Krunic ikilisiyle karşılaşacak.
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