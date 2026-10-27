Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ta 2. tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nda İspanyol Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 yenerek 2. tura çıktı.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:51 Güncelleme:
Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nda milli raket Zeynep Sönmez, İspanyol Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 yenerek 2. tur biletini aldı.
Dünya sıralamasının 64. basamağındaki Zeynep, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 88 numarası Sorribes Tormo ile karşılaştı.
Teklerde 6 numaralı seribaşı olan 24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
Milli tenisçi, 2. turda İsviçreli Jil Teichmann ile karşı karşıya gelecek.
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