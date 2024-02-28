"Spora İlk Adım" projesi ile 81 ildeki 479 bin ilkokul öğrencisinin spor yapması sağlandı

"Spora İlk Adım" ,81 ilde uygulanan proje kapsamında 479 bin öğrencinin 26 branşta spor yapması sağlandı.

"Spora İlk Adım" projesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında, 8 ilde pilot uygulama olarak başlatıldı. İlk etapta 84 antrenörün katılımıyla ilkokul öğrencilerine atletizm, badminton, basketbol, güreş, hentbol, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme ve tenis branşlarında eğitimler verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 81 ilde uygulamaya geçilen projede, spor branş sayısı 26'ya çıkarıldı. 3 bin 303 okulda, 3 bin 899 antrenörün katılımıyla, 347 bin 257 öğrenci sporla buluşturuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakanlık arasında 2022'de imzalanan "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü" kapsamında "Spora İlk Adım" projesi hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının birlikte yürüttüğü "Spora İlk Adım" projesiyle 81 ildeki ilkokul öğrencilerinin sporla tanışması sağlanıyor.

"Bu projeyle, hem evlatlarımızın sporla tanışmasını sağlıyoruz hem de onların zararlı alışkanlıklar edinmesinin önüne geçiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporu tabana yayma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl ise atletizm, badminton, basketbol, boks, bocce, cimnastik, dart, eskrim, futbol, futsal, floor curling, güreş, halk oyunları, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yüzme ve wushu branşlarında 3 bin 834 okulda, 4 bin 344 antrenörün katılımıyla 479 bin 466 öğrenciye ulaşıldı.

"Çocuklarımız günün büyük bölümünü okulda geçiriyor. Dolayısıyla onları sporla tanıştırmanın en iyi yolu okullardaki eğitimlere sporu entegre etmekten geçiyor. Bilimsel, teorik eğitimleri sporla desteklediğinizde akademik hayatı da pozitif olarak desteklemiş oluyorsunuz.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde hayata geçirdiğimiz 'Spora İlk Adım' projemizi 2022 yılında 8 pilot ilimizde başlattık. İki yıldır 81 ilde uyguluyoruz. Bu projeyle, hem evlatlarımızın sporla tanışmasını sağlıyoruz hem de onların zararlı alışkanlıklar edinmesinin önüne geçiyoruz."

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Farklı branşlarda dönem dönem altın jenerasyona ulaşıldığını ve uluslararası organizasyonlarda gururlandıran zaferler yaşadıklarını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda farklı branşlarda kazanılan tarihi başarıları istikrarlı hale getirmemiz gerekiyor. 'Spora İlk Adım' projesiyle çekirdekten yetişen sporcularımız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem spora hem gençlere olan özel ilgisi de bizler için büyük avantaj.