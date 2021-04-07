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Spotify'dan yeni kısayol: Spotify sesli komut özelliği duyuruldu!

İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify yeni özelliğini duyurdu. Google ve Siri'den alışık olduğumuz sesli komut özelliğinin Spotify'a geleceği duyuruldu. Peki, Spotify sesli komut nasıl kullanılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Spotify'dan yeni kısayol: Spotify sesli komut özelliği duyuruldu!

Spotify yeni kısayol özelliğini açıkladı. Sesli asistan uygulamalarını aktive etmek için kullanılan "Hey ..." komutu artık Spotify'da da olacak. İşte konuya dair merak edilen detaylar...

SPOTIFY'A YENİ KISAYOL: HEY SPOTIFY...

Android ve iOS kullanıcıları yıllardır sesli asistan uygulamalarını çalıştırmak için “Hey Google” ya da “Hey Siri” komutunu kullanıyor. Şimdi benzer bir özellik popüler müzik dinleme uygulaması Spotify’a geldi. İsveç merkezli şirket, artık “Hey Spotify” komutuyla uygulamanın rahatlıkla açılabileceğini duyurdu.

Spotify’ın eller serbest uyandırma kelimesi ilk defa geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Şirket beklenen özelliği bugün itibariyle aktif hale getirdi. Yeni kısayol aracının, yakında duyurulacağı tahmin edilen Car Things donanımı için bir işaret olduğu düşünülüyor.

SPOTIFY SESLİ OLARAK KONTROL EDİLEBİLECEK!

Spotify otomobilde rahatça şarkı ve podcast dinlemek isteyen kullanıcıları için Car Thing adlı ses kontrollü bir akıllı yardımcı cihaz üzerinde çalışıyor.

Bugün dünya genelinde birçok kullanıcı Spotify’dan gelen o bildirim ile uyandı. Pencerede “Hey Spotify” komutunu artık kullanmaya başlayabileceğimize ilişkin bir metin paylaşıldı. Böylelikle kullanıcıların o sihirli kelimeleri söyleyerek uygulamayı anında başlatabilmeleri mümkün kılındı.

Yeni sesli komut özelliği yalnızca uygulama ve ekran çalışır durumdayken aktifleşiyor. Bu da demek oluyor ki platform sürekli olarak yapay zeka yöntemiyle kullanıcılarının sesini dinliyor. Ancak şirket bu konuda endişe edilecek bir durum olmadığını söylüyor. Zira sesli veri kullanımıyla alakalı gizlilik politikasına göre Spotify yalnızca uyandırma kelimesini söylediğinizde yaptığınız aramaların kayıtlarını tutuyor.

“Hey Spotify” komutuyla uygulamayı çalıştırdıktan sonra da çeşitli sesli aramalar gerçekleştirmek mümkün. Örneğin yine klavyenizi kullanmadan, sadece sesinizle platformda bir sanatçı, albüm, single, çalma listesi ya da podcast açabilirsiniz. Şirketin yerleşik sesli arama hizmeti muhtemelen ilerleyen zamanlarda daha da genişleyecek.

CAR THING DONANIMINA ADIM ADIM

Spotify’dan gelen üst üste haberler platformun ilk donanım ürünü olarak lanse edilecek Car Thing‘e artık bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor. Geçtiğimiz hafta cihazla ilgili çeşitli render fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise eller serbest sesli komut hizmetinin aktif hale getirilmesi bu ihtimali daha da kuvvetlendirdi.

Şirketin ilk özel ses kontrol cihazı Spotify Car Thing isminden de anlaşılabileceği üzere otomobiller için tasarlandı. Araçta sürücülerin rahat bir şekilde Spotify’dan şarkı ya da podcast dinlemesine hizmet edecek ürün şu anda geliştirme aşamasında. Fakat beklenen lansman için artık oldukça az bir süre kaldığı tahmin ediliyor.

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