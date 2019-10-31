Dijital müzik platformu Spotify, çocuklar için “Spotify Kids” adlı yeni bir uygulama geliştirdi. Spotify Premium Aile üyelerine özel olan geliştirilen bu yeni uygulama, 3 yaş ile daha büyük çocuklar için tasarlandı. Beta versiyonu İrlanda’da pazara sunulan uygulama, Spotify Premium Aile’nin olduğu dünya genelindeki tüm pazarlarda yerini alacak.

Güvenlik, gizlilik ve ebeveyn kontrolü fonksiyonları ön planda tutularak geliştirilen Spotify Kids uygulaması, çocukların kendi başlarına ya da aileleri ile birlikte dinleyebilecekleri müzikleri, çalma listelerini ve hikayeleri kapsıyor.

Reklam içermeyen Spotify Kids uygulamasındaki içerikler Spotify editörleri tarafından çocuklara uygun olması gözetilerek, ‘manuel’ olarak hazırlanıyor.

Ebeveynler, çocukları için uygun olacağını düşündükleri içerikleri “Audio for Younger Kids” veya “Audio for Older Kids” deneyim alternatiflerinden birini seçerek, yönetebiliyor.

Spotify Premium Aile üyeleri, iOS ve Android cihazlar için indirilebilen Spotify Kids uygulamasını, herhangi bir ek ücret ödemeksizin kullanabilecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL 'APP' YAPTI

Spotify’dan yapılan açıklamaya göre çocukların kendi hesapları ile kullanabileceği Spotify Kids uygulaması ilerleyen dönemde ebeveynler, bakıcılar ve bu alandaki diğer uzmanlardan alınan geri bildirimlerle zenginleştirilecek.

Spotify Kids ile küçük dinleyicilere ‘sound’, tasarım ve renklerle kişiselleştirilmiş bir dünya sunduklarını belirten Spotify Premium Bölümü Direktörü Alex Norström, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Milyarlarca müziksevere, müzikle daha çok keyif alabilecekleri ve müzikten ilham alacakları fırsatlar yaratmayı taahhüt ediyoruz. Şimdi bu taahhüdümüzün yenil nesil ‘audio’ dinleyicileri de kapsamasından gurur duyuyoruz. Spotify Premium Aile deneyimini küçük yaşlardaki müzikseverlere özel bir app’le zenginleştirdiğimiz için heyecanlıyız.”