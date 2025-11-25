Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak, Wrapped özetine nasıl bakılır?

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, premium Spotify kullanıcılarının bir yıl içinde dinlediği 'en'lerin listesidir. Spotify, kullanıcılarına 'en çok dinlediğin şarkı, şarkıcı, podcast' gibi farklı alanlarda listeler sunar. Bu listeler de kullanıcıların sosyal medya hesapları tarafından paylaşılır. Son birkaç senedir yapılan bu uygulama o kadar popüler oldu ki artık diğer uygulamalar da kullanıcılarına wrapped listeler sunmaya başladı. Örneğin YouTube Music kullanıcıları da yıl sonu özetlerine artık ulaşabiliyor.

SPOTİFY WRAPPED'E NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped yayınlandığı zaman kullanıcının ana sayfasında görülür. Spotify özeti, daha sonra ana sayfanın bir yerine yerleştirilir ve kullanıcı istediği zaman yıllık özetine ulaşabilir.