Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak, Wrapped özetine nasıl bakılır?

        Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak, Wrapped özetine nasıl bakılır?

        Spotify kullanıcıları büyük bir merakla yıllık özetin yayınlanmasını bekliyor. Spotify yıllık özet hizmetini ilk olarak 2016 yılında yayımlamaya başladı. Wrapped özelliği sayesinde kullanıcılar, yıllık olarak en çok dinledikleri müzik türlerini, , podcast'leri, sanatçıları, şarkıları daha fazlasını öğrenerek arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Peki Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak, Wrapped özetine nasıl bakılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Spotify yıllık özet 2025 yılında yayınlanacağı tarih araştırılıyor. Spotify her yıl kullanıcılarına geçen yıla ait müzik dinleme alışkanlıklarına dair kişiselleştirilmiş analizleri sunarak "Wrapped"leri yayınlıyor. İşte detaylar

        2

        SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

        Spotify Wrapped, premium Spotify kullanıcılarının bir yıl içinde dinlediği 'en'lerin listesidir. Spotify, kullanıcılarına 'en çok dinlediğin şarkı, şarkıcı, podcast' gibi farklı alanlarda listeler sunar. Bu listeler de kullanıcıların sosyal medya hesapları tarafından paylaşılır. Son birkaç senedir yapılan bu uygulama o kadar popüler oldu ki artık diğer uygulamalar da kullanıcılarına wrapped listeler sunmaya başladı. Örneğin YouTube Music kullanıcıları da yıl sonu özetlerine artık ulaşabiliyor.

        SPOTİFY WRAPPED'E NASIL BAKILIR?

        Spotify Wrapped yayınlandığı zaman kullanıcının ana sayfasında görülür. Spotify özeti, daha sonra ana sayfanın bir yerine yerleştirilir ve kullanıcı istediği zaman yıllık özetine ulaşabilir.

        3

        SPOTİFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Spotify Wrapped geçmiş yıllarda genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor.

        4

        Buna göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı