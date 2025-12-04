SPOTIFY ÖZETİNDE NELER VAR?

Spotify Wrapped, her kullanıcının, o yılın 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasındaki verilerini içeriyor.

Yıllık özette, "2025'te en çok dinlediklerin", "2025'te en çok dinlediğin 5 albüm", "2025'te en çok dinlediğin 5 şarkı", "2025'te en çok dinlediğin şarkıcı", "2025'te en çok dinlediğin 5 müzik türü" gibi birçok liste bulunuyor.