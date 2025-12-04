Spotify Wrapped 2025 yayınlandı! Spotify 2025 yıllık özete nasıl bakılır?
Bu yılın Spotify yıllık özeti 3 Aralık 2025 tarihinde yayınlandı. Spotify kullanıcıları, yıllık özet ile yıl boyunca en çok hangi müzikleri dinlediklerine ulaşabiliyor. Peki Spotify Wrapped özetine nereden, nasıl bakılır? İşte Spotify 2025 yıllık özet hakkında detaylar
Müzik dinleyenlerin beklediği Spotify yıllık özeti 3 Aralık'ta yayınlandı. Her yıl kullanıcıların en çok dinlediği şarkı ve şarkıcıları listeleyen Spotify, bu yıl da dinleyicilerin yıllık özetini paylaştı. Peki Spotify Wrapped 2025 özetine nereden bakılır? İşte Spotify yıllık özet hakkında tüm detaylar
SPOTIFY WRAPPED 2025 YAYINLANDI
Spotify yıllık özetinin 2025 sonuçları 3 Aralık tarihinde yayınlandı.
Spotify kullanıcıları uygulamanın ana sayfasından yıllık özete ulaşabilir.
SPOTIFY YILLIK ÖZETE NEREDEN BAKILIR?
Spotify özeti uygulamanın ana sayfasında bulunuyor. Özetin görülmemesi durumunda "Ara" bölümüne "2025" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.
Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2025 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.
SPOTIFY ÖZETİNDE NELER VAR?
Spotify Wrapped, her kullanıcının, o yılın 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasındaki verilerini içeriyor.
Yıllık özette, "2025'te en çok dinlediklerin", "2025'te en çok dinlediğin 5 albüm", "2025'te en çok dinlediğin 5 şarkı", "2025'te en çok dinlediğin şarkıcı", "2025'te en çok dinlediğin 5 müzik türü" gibi birçok liste bulunuyor.
SPOTIFY ÖZETİNİN ÖNCEKİ YILLARDA YAYINLANMA TARİHLERİ
2024: 4 Aralık
2023: 29 Kasım
2022: 30 Kasım
2021: 1 Aralık
2020: 1 Aralık
2019: 5 Aralık