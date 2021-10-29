Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yapımcıdan açıklama

Netflix'in şimdiye dek en çok izlenen yapımı olmayı başaran dizisi Squid Game'in ikinci sezonu için geri sayım başladı. Yurt genelinde de binlerce hayranı bulunan dizinin yeni sezonuna ilişkin son durumu bir araya getirdik...

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yapımcıdan açıklama

Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizi Squid Game'e ilişkin beklenen açıklama henüz gelmedi ancak son gelişmeleri sizler için bir araya getirdik...

SQUID GAME 2. SEZON GELECEK Mİ?

Tek başına bir diziyi yazmak yönetmek ve yapımcılığını üstlenmenin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Dong-hyuk "Aynı şeyi ikinci sezon için yapmayı düşündüğümde şahsen biraz endişeleniyorum. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum" diyor.

Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-Hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman’e odaklanabileceğini belirtti.

SQUID GAME OYUNCULARI

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynuyor.

SQUID GAME ANA KARAKTERLERİ

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)
Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)
Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)
Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)
Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)
Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)
İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)
Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

SQUID GAME KONUSU

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ₩ (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Yalancı' dizisi sosyal medya rekoru kırdı!
TELEVİZYON 'Yalancı' sosyal medya rekoru kırdı!
28 Ekim Reyting sonuçları 2021 Perşembe... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON 28 Ekim reyting sonuçları açıklandı
Bir Zamanlar Çukurova 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 110. son bölüm
TELEVİZYON Bir Zamanlar Çukurova 111. yeni bölüm fragmanı
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Ekim MasterChef eleme adayları kimler, potaya kim girdi?
TELEVİZYON MasterChef dokunulmazlık kim kazandı?
Elkızı oyuncuları ve karakterleri! Elkızı konusu ne, nerede çekiliyor? Elkızı hangi gün, ne zaman?
TELEVİZYON Elkızı oyuncuları ve konusu
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu ne, nerede çekildi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim?
TELEVİZYON Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim?
Camdaki Kız'ın kitabı kimin, konusu ne? Camdaki Kız'ın oyuncuları kim?
TELEVİZYON Camdaki Kız yeni sezon oyuncuları tam kadro!
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları isimleri: Yeni sezon 2021 Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu
TELEVİZYON Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon oyuncuları
Güldür Güldür 9. sezon oyuncuları tam kadro! Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları isimleri ne?
TELEVİZYON Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları
Düğün Dernek 2: Sünnet nerede çekildi? Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim?
TELEVİZYON Düğün Dernek 2: Sünnet nerede çekildi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.